Коллаж Новороссии Автор: Наталья Залевская Фраза, сказанная лидером России на саммите ШОС в Бишкеке, сильно напрягла аналитиков на Западе.
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Опять про "зеркальный ответ" - и опять тщательно замалчивается то, что видно сразу - зеркало-то... кривое!
Зеленский заявил (в Telegram-канале), что с Россией «нужно разговаривать только с позиции силы» в апреле 2025 года.
Но этот принцип не может быть применен лишь к одной из сторон. Это доходчиво продемонстрировали массированные удары нанесенные и продолжающиеся по укаинским объектам инфраструктуры.
В общем - "договорился" и получает сполна.
Посмотрим в историю! В начале 1945 года действительно были попытки обсудить мир с Германией.Миссия генерала Кребса (1 мая 1945 года). Это самый яркий и последний эпизод. После самоубийства Гитлера начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал Ганс Кребс прибыл на командный пункт командующего 8-й гвардейской армией Василия Чуйкова. Он передал несколько документов:
бланк о полномочиях (подписанный Борманом);
«Политическое завещание» Гитлера, где власть передавалась Дёницу, Геббельсу и Борману;
письмо от нового рейхсканцлера Геббельса к Сталину.Из Москвы пришёл чёткий ответ: обсуждать можно только безоговорочную капитуляцию Германии
ЗЕЛёная ССУКА должна получать по яйцам!! Причём - по полной, по заслугам!
Странные они, эти бандерлоги: бегают по всему миру, клянчат ракеты и деньги на ракеты... А когда Россия САМА (!) бесплатно (!!!) отправляет им свои ракеты - они недовольны... Может для того, чтобы Россия перестала отправлять им свои ракеты им - бандерлогам - стоит прекратить бегать по миру и клянчить ракеты и прочее оружие?...