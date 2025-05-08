ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Россия показала миру полную несостоятельность Североатлантического альянса, сообщил отставной коммодор британского военно-морского флота Стив Джерми в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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