Страна и люди
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Страна и люди

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Самолет Уиткоффа и Кушнера приземлился в польском Жешуве

Самолет Уиткоффа и Кушнера приземлился в польском Жешуве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прибыли в Польшу. Согласно данным сервиса Flightradar24, который позволяет отслеживать перелеты в реальном времени, промежуточным пунктом на пути в Киев стал город Жешув.

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