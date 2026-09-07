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Русское оружие

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📷⚡️Индийская корпорация JSR Dynamics в партнерстве с BEL завершила цикл испытаний планирующей авиабомбы Khagantak-243, предназначенной для интеграции в состав вооружения Су-30МКИ.

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