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В Барнауле приняли обновленный участок проспекта Ленина в центре города

В Барнауле приняли обновленный участок проспекта Ленина в центре города

Главная транспортная артерия Барнаула — проспект Ленина — серьезно обновилась. Городские власти официально приняли работы на участке в центре города — от улицы Димитрова до площади Октября.

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