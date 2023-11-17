Карагандинский фотоклуб завоевал Гран-при международного фотофестиваля

Фотоклуб «Караганда» стал победителем Международного фотофестиваля NOCTURNE-fest 2023 в Эстонии. В копилке карагандинских мастеров Гран-при и восемь призовых мест, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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