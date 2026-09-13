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Царьград

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Пенсии военных и старше 80 лет вырастут с 1 октября

Пенсии военных и старше 80 лет вырастут с 1 октября

В октябре российские пенсионеры получат увеличенные выплаты. Военные пенсии проиндексируют на 4%, а гражданам старше 80 лет или с I группой инвалидности увеличат фиксированную часть пенсии и надбавку на уход.

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