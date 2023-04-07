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Сибирячку судят за нападение с ножом на мужа: пара решала, кто пойдет выгуливать собак

Сибирячку судят за нападение с ножом на мужа: пара решала, кто пойдет выгуливать собак

В Новосибирске семейная ссора из-за собак закончилась поножовщиной. В Железнодорожном районном суде 6 апреля 2023 года началось рассмотрения дела в отношении женщины, обвиняемой в нападении на своего супруга с ножом, муж отказался гулять с собаками.

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