Сибирячку судят за нападение с ножом на мужа: пара решала, кто пойдет выгуливать собак

В Новосибирске семейная ссора из-за собак закончилась поножовщиной. В Железнодорожном районном суде 6 апреля 2023 года началось рассмотрения дела в отношении женщины, обвиняемой в нападении на своего супруга с ножом, муж отказался гулять с собаками.