Два моряка погибли и еще двое пропали при крушении судна на Сахалине

На Сахалине продолжаются поисково-спасательные работы после опрокидывания грузового судна «Григорий Ловцов» при выходе из порта КорсаковКак сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, сегодня, 18 октября, около 14:00, предположительно, из-за сильного крена опрокинулся перевозивший песок и щебень сухогруз с 7 людьми на борту.