ОНФ создает группы быстрого реагирования для помощи после атак БПЛА

Их задача — оперативно прибывать на место, оценивать обстановку и оказывать первоочередную поддержку пострадавшим Народный фронт организовал в регионах группы быстрого реагирования из добровольцев, которые оперативно выезжают на места обстрелов, атак дронов и чрезвычайных ситуаций для оказания помощи пострадавшим, сообщил ТАСС заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель "Молодежки" НФ Владимир Тараненко.
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