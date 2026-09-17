Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ОНФ создает группы быстрого реагирования для помощи после атак БПЛА

ОНФ создает группы быстрого реагирования для помощи после атак БПЛА

Их задача — оперативно прибывать на место, оценивать обстановку и оказывать первоочередную поддержку пострадавшим Народный фронт организовал в регионах группы быстрого реагирования из добровольцев, которые оперативно выезжают на места обстрелов, атак дронов и чрезвычайных ситуаций для оказания помощи пострадавшим, сообщил ТАСС заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель "Молодежки" НФ Владимир Тараненко.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым