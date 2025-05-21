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Zero Hedge

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Trump Unveils $175 Billion Plan For "Golden Dome" Missile Defense System

Trump Unveils $175 Billion Plan For "Golden Dome" Missile Defense System

Trump Unveils $175 Billion Plan For "Golden Dome" Missile Defense System By Ryan Morgan of Epoch Times The Department of Defense has selected a design for President Donald Trump’s “Golden Dome” missile defense initiative, Trump announced on May 20.

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