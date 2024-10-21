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Какие сигналы нужно знать, чтобы понимать других водителей

Какие сигналы нужно знать, чтобы понимать других водителей

Дорога – это целый мир, в котором действуют свои правила, свой язык и законы. Не каждый водитель со стажем может помнить и знать все тонкости, что уж говорить о новичках… Неопытному водителю приходится следить за сигналами светофоров, перестраиваться, принимать решения буквально за пару секунд, что очень нервирует и не позволяет расслабиться.

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