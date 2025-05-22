Россиян предупредили о рисках покупки продуктов у трасс

Об этом рассказали в Роскачестве Покупки продуктов на трассах и стихийных рынках могут грозить серьёзными проблемами со здоровьем, сказала RT директор центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
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