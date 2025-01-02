Политолог Станкевич допустил связь терактов в США с Ближним Востоком

В США за последние два дня произошло сразу три события, подходящих под определение теракта. В Новом Орлеане мужчина въехал в толпу и открыл огонь, в Лас-Вегасе автомобиль Tesla Cybertruck взорвался рядом с отелем Дональда Трампа, а в Нью-Йорке неизвестные открыли огонь в ночном клубе.