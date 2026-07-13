Савёловский посад
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Савёловский посад

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Новый медколледж в «Сколкове» будет одним из крупнейших — Собянин

О планах построить в «Сколкове» новый медицинский колледж сообщил Сергей Собянин. Технологичный комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров войдет в число крупнейших в столице, а число его студентов превысит пять тысяч.

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