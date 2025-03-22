На фоне кризиса с заложниками израильские политики преследуют внутрипартийные интересы

На митинге, который состоялся 22 марта 2025 года, видные лидеры израильской оппозиции, включая председателя партии «Еш Атид» Яира Лапида и председателя партии «Демократы» Яира Голана, призвали к актам гражданского неповиновения с целью оказания давления на правительство для обеспечения освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС .