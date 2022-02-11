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Аллегри о 2:1 с «Сассуоло»: «Юве» повезло забить в концовке. После быстрого гола Дибалы мы уснули»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (2:1).

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