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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Лучшее от двух миров»: «Яндекс» начал разработку мультимодальной модели SpeechGPT

«Яндекс» работает над мультимодальной моделью SpeechGPT и ищет для этого сотрудников. «SpeechGPT — мультимодальная LLM (большая языковая модель), которая умеет воспринимать текст и звук, отвечать текстом и звуком, решать разные задачи на стыке текста и звука», — говорится в описании вакансии, которую разместила компания.

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