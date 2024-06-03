«Лучшее от двух миров»: «Яндекс» начал разработку мультимодальной модели SpeechGPT

«Яндекс» работает над мультимодальной моделью SpeechGPT и ищет для этого сотрудников. «SpeechGPT — мультимодальная LLM (большая языковая модель), которая умеет воспринимать текст и звук, отвечать текстом и звуком, решать разные задачи на стыке текста и звука», — говорится в описании вакансии, которую разместила компания.