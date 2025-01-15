Сергунина: За два года Москва поддержала каждого пятого разработчика ИИ-решений

Решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) создают 1,2 тысячи столичных организаций. Чаще всего они развивают бизнес в таких направлениях, как программное обеспечение, медицина, реклама и маркетинг, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
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