Сергунина: За два года Москва поддержала каждого пятого разработчика ИИ-решений

Решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) создают 1,2 тысячи столичных организаций. Чаще всего они развивают бизнес в таких направлениях, как программное обеспечение, медицина, реклама и маркетинг, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.