OSW: «Буфер» сдулся, войска потеряли — авантюра Сырского окончательно провалилась

Константин Ольшанский 7 ноября 2024 г., 20:27 ВСУ спешно превращают Покровск в очередную «фортецю», будучи не в состоянии сдержать продвижение русских Российские войска добились очередного прогресса в западной части ДНР, углубив обход группировки противника в районе Курахово.