После футбольного матча они избили 16-летнего зрителя, поддерживающего игру команды соперника. Нападение на местного жителя в Комсомольском парке попало на видео.
Нелегалы в Севастополе вовсе потеряли страх
Комментарии
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Silver Kont
Ляксандра, как всегда, бдит на посту по обелению черножопой мрази.... Интересно, когда они тебя отпиZдят за неисполнение возложенных на тебя обязанностей по их отбеливанию, как ты запоёшь?
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12 час.
Silver Kont
А почему бы черножопых пидарасов потихоньку не истреблять начать? Нелегал - значит, его здесь нет, и если они начнут исчезать, никто не чухнется....
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12 час.
Betahon
"Есть человек-есть проблема, нет человека-нет проблемы..."
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12 час.
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