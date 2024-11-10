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Егор Крид проиграл 5000 долларов, сделав ставку на матч «Барселоны»

Егор Крид проиграл 5000 долларов, сделав ставку на матч «Барселоны»

Известный российский певец Егор Крид достаточно часто делает ставки на спортивные события и делится своими прогнозами в соцсетях.

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