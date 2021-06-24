Песков заявил о неминуемой дискриминации непривитых Анна КрицкаяБуквально на дня стала появляться информация о том, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране вводится частично-принудительная вакцинация от коронавирусной инфекции.
Песков заявил о неминуемой дискриминации непривитых Анна КрицкаяБуквально на дня стала появляться информация о том, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране вводится частично-принудительная вакцинация от коронавирусной инфекции.
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