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Песков заявил о неминуемой дискриминации непривитых

Песков заявил о неминуемой дискриминации непривитых

Песков заявил о неминуемой дискриминации непривитых Анна КрицкаяБуквально на дня стала появляться информация о том, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране вводится частично-принудительная вакцинация от коронавирусной инфекции.

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