Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Олигархи и их родственники - одни жиды. Пойдут они на СВО - как же!. У НИХ ДРУГАЯ ЗАДАЧА - МЕШАТЬ РОССИИ ПОБЕДИТЬ!...Российские олигар...
  • Lana
    Крематорий на что. Всех в одну ямку засыпатьПолковник СБУ объ...
  • Михаил Пантюхин
    Нужно из алигархов и их семей с родственниками сформировать полк или армию, да хоть батальон и на СВО!!! А кто откаже...Российские олигар...

«Белорусы не собираются восставать»: беглые змагары требуют начать войну

«Белорусы не собираются восставать»: беглые змагары требуют начать войну

Народ Белоруссии не собирается восставать против своего президента и портить отношения с Россией, поэтому Западу рано или поздно придётся начинать войну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
У кого руки мало того, что кривые, ещё и растут на пол метра ниже плеч, тот и ни к какой работе не приспособлен, и при любой власти ему плохо будет. А как он сам делать ничего не может, и воевать тоже - будет только науськивать и приманивать чужеземных дуболомов сделать за него и эту справу: помотать страну, которой не повезло его иметь у себя. Спасает мир только то, что и убедить-то он никого тоже не в состоянии.
Ответить
19 час.
Гарибян Сусанна
Белорусы народ стойкий, их даже гитлеровцам сломать не удалось, а уж как старались, сколько крови  невинной пролили, сколько душ невинных загубили... После войны в Белоруссии от городов остались развалины, а от деревень пепел да одинокие колодцы. Россия помогала отстроиться и выжить, приютила детей и стариков, которым некуда было возвращаться, так и остались  в России, но никогда не забывали, что они белорусы. Выжили, слава Богу, и добро  помнили, жили как одна семья, да и были одной семьёй. Сейчас  мы живём в разных государствах, и всё-равно, как  близкие люди, готовые прийти на помощь в случае нужды. И никому не удастся это разрушить, нам друг без друга трудно выживать в этом мире. Белоруссия  форпост России на Западе, а Россия-сила, которая защищает оба народа. Дорогие мои сябры, я уверена, что вы отстоите своё право жить на родной земле без советчиков, которые очень хотят, чтобы не был Александр Григорьевич президентом Белоруссии,  Это ваш батька, который душой болеет за страну и вы, зная это, сделаете верный выбор. И всё у нас с вами будет хорошо!  А уж коль придётся повоевать за свою землю, так нам не привыкать, отстоим её, как наши отцы и деды отстояли и никто нас не запугает, мы ко всему привычны и связаны памятью и кровью солдат, погибших в Отечественную войну и оставшихся в земле  Белоруссии.
Ответить
14 час.
Юрий Золотарев
Да пускай Лукашенко остаётся президентом Белоруссии, но - в составе России! Это был бы наилучший выход - ни одна польско-при(е)балтийская ССУКА не сунулась бы тогда в Белоруссию! Чечня же имеет своего Президента, и спокойно живёт в составе России! А при(е)балтов (верхушку) нужно рано или поздно вышвырнуть из Прибалтики - и  ВСЁ наладится!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх