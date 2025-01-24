У кого руки мало того, что кривые, ещё и растут на пол метра ниже плеч, тот и ни к какой работе не приспособлен, и при любой власти ему плохо будет. А как он сам делать ничего не может, и воевать тоже - будет только науськивать и приманивать чужеземных дуболомов сделать за него и эту справу: помотать страну, которой не повезло его иметь у себя. Спасает мир только то, что и убедить-то он никого тоже не в состоянии.

Гарибян Сусанна

Белорусы народ стойкий, их даже гитлеровцам сломать не удалось, а уж как старались, сколько крови невинной пролили, сколько душ невинных загубили... После войны в Белоруссии от городов остались развалины, а от деревень пепел да одинокие колодцы. Россия помогала отстроиться и выжить, приютила детей и стариков, которым некуда было возвращаться, так и остались в России, но никогда не забывали, что они белорусы. Выжили, слава Богу, и добро помнили, жили как одна семья, да и были одной семьёй. Сейчас мы живём в разных государствах, и всё-равно, как близкие люди, готовые прийти на помощь в случае нужды. И никому не удастся это разрушить, нам друг без друга трудно выживать в этом мире. Белоруссия форпост России на Западе, а Россия-сила, которая защищает оба народа. Дорогие мои сябры, я уверена, что вы отстоите своё право жить на родной земле без советчиков, которые очень хотят, чтобы не был Александр Григорьевич президентом Белоруссии, Это ваш батька, который душой болеет за страну и вы, зная это, сделаете верный выбор. И всё у нас с вами будет хорошо! А уж коль придётся повоевать за свою землю, так нам не привыкать, отстоим её, как наши отцы и деды отстояли и никто нас не запугает, мы ко всему привычны и связаны памятью и кровью солдат, погибших в Отечественную войну и оставшихся в земле Белоруссии.