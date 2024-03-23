«Не находит никаких слов»: белорусы разделили скорбь по погибшим в «Крокусе»

В 81-ю годовщину Хатыни (массовое убийство карательными отрядами СС жителей деревни Хатынь 22 марта 1943 года) граждане Белоруссии выразили соболезнования россиянам в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии