Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Не находит никаких слов»: белорусы разделили скорбь по погибшим в «Крокусе»

«Не находит никаких слов»: белорусы разделили скорбь по погибшим в «Крокусе»

В 81-ю годовщину Хатыни (массовое убийство карательными отрядами СС жителей деревни Хатынь 22 марта 1943 года) граждане Белоруссии выразили соболезнования россиянам в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта.

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