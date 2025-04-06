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Царьград

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Кирилл Дмитриев: Россия и США делают "три шага вперед" в диалоге

Кирилл Дмитриев: Россия и США делают "три шага вперед" в диалоге

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о начале уважительного диалога между Россией и США после переговоров в Вашингтоне.

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