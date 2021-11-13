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Мир на пороге энергетического коллапса. Россия может получить сверхприбыль

Мир на пороге энергетического коллапса. Россия может получить сверхприбыль

Кошмар на мировых энергетических рынках ещё не закончился. Он только начинается. Пока предстоящий зимний период может иметь катастрофические последствия для экономики и социальной сферы не только Европы, но и Китайской Народной Республики.

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Комментарии
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Борис Николаевич
сергей Бахарев
вот сидит   Путин и не видет  что эти господа   только вредят  нашему государству
Ну, я жумаю, что в этом случае они наоборот пользу приносят, сами того не подозревая. Ведь если бы были устранены все те описанные "недостатки" то сейчас мощным потоком потекли бы за бугор наши народные богатства, а доходы от их продажи потекли бы за бугор на счета Российских? буржуев, и на счета ФРС под 1% гдовых, а потом брали бы у них кредиты под 3% годовых и выше! Так что думать нужно и анализировать информацию...!😊😊
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12 час.
Мухтар Муслихов
Борис Николаевич
Ну, я жумаю, что в этом случае они наоборот пользу приносят, сами того не подозревая. Ведь если бы были устранены все те описанные "недостатки" то сейчас мощным потоком потекли бы за бугор наши народные богатства, а доходы от их продажи потекли бы за бугор на счета Российских? буржуев, и на счета ФРС под 1% гдовых, а потом брали бы у них кредиты под 3% годовых и выше! Так что думать нужно и анализировать информацию...!😊😊
Сергей, финансово-экономический закон государственности - баланс з.п. и производительности труда (результатов труда), еще никто не опроверг и это кредо всех и вся в госуправлении . Перекос в этом балансе на процент приводит к инфляции в внутреннем рынке на десятки процентов и если нет гарантии удержать этот перекос, лучше всего из всех вариантов, это идти на  освоение вырученных средств капитальным строительством и  капитальными вложениями в строительство и освоение нового, в которых этот баланс сохраняется сметным нормированием - что и делается сегодня властью.
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5 час.
Козьма
Ну никак не может Путин ская россиянин слезть с сырьевой иглы, уголь, нефть газ и фсе
Ответить
34 мин.

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