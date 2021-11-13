Мир на пороге энергетического коллапса. Россия может получить сверхприбыль

Ну, я жумаю, что в этом случае они наоборот пользу приносят, сами того не подозревая. Ведь если бы были устранены все те описанные "недостатки" то сейчас мощным потоком потекли бы за бугор наши народные богатства, а доходы от их продажи потекли бы за бугор на счета Российских? буржуев, и на счета ФРС под 1% гдовых, а потом брали бы у них кредиты под 3% годовых и выше! Так что думать нужно и анализировать информацию...!😊😊

Мухтар Муслихов

Борис Николаевич Ну, я жумаю, что в этом случае они наоборот пользу приносят, сами того не подозревая. Ведь если бы были устранены все те описанные "недостатки" то сейчас мощным потоком потекли бы за бугор наши народные богатства, а доходы от их продажи потекли бы за бугор на счета Российских? буржуев, и на счета ФРС под 1% гдовых, а потом брали бы у них кредиты под 3% годовых и выше! Так что думать нужно и анализировать информацию...!😊😊

Сергей, финансово-экономический закон государственности - баланс з.п. и производительности труда (результатов труда), еще никто не опроверг и это кредо всех и вся в госуправлении . Перекос в этом балансе на процент приводит к инфляции в внутреннем рынке на десятки процентов и если нет гарантии удержать этот перекос, лучше всего из всех вариантов, это идти на освоение вырученных средств капитальным строительством и капитальными вложениями в строительство и освоение нового, в которых этот баланс сохраняется сметным нормированием - что и делается сегодня властью.