Кошмар на мировых энергетических рынках ещё не закончился. Он только начинается. Пока предстоящий зимний период может иметь катастрофические последствия для экономики и социальной сферы не только Европы, но и Китайской Народной Республики.
Мир на пороге энергетического коллапса. Россия может получить сверхприбыль
Комментарии
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Борис Николаевич
сергей Бахарев
вот сидит Путин и не видет что эти господа только вредят нашему государству
Ну, я жумаю, что в этом случае они наоборот пользу приносят, сами того не подозревая. Ведь если бы были устранены все те описанные "недостатки" то сейчас мощным потоком потекли бы за бугор наши народные богатства, а доходы от их продажи потекли бы за бугор на счета Российских? буржуев, и на счета ФРС под 1% гдовых, а потом брали бы у них кредиты под 3% годовых и выше! Так что думать нужно и анализировать информацию...!😊😊
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12 час.
Мухтар Муслихов
Борис Николаевич
Ну, я жумаю, что в этом случае они наоборот пользу приносят, сами того не подозревая. Ведь если бы были устранены все те описанные "недостатки" то сейчас мощным потоком потекли бы за бугор наши народные богатства, а доходы от их продажи потекли бы за бугор на счета Российских? буржуев, и на счета ФРС под 1% гдовых, а потом брали бы у них кредиты под 3% годовых и выше! Так что думать нужно и анализировать информацию...!😊😊
Сергей, финансово-экономический закон государственности - баланс з.п. и производительности труда (результатов труда), еще никто не опроверг и это кредо всех и вся в госуправлении . Перекос в этом балансе на процент приводит к инфляции в внутреннем рынке на десятки процентов и если нет гарантии удержать этот перекос, лучше всего из всех вариантов, это идти на освоение вырученных средств капитальным строительством и капитальными вложениями в строительство и освоение нового, в которых этот баланс сохраняется сметным нормированием - что и делается сегодня властью.
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5 час.
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