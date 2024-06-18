В России с июля вступает в силу закон о возврате украденных средств мошенниками

С 25 июля банки будут отвечать за похищенные мошенниками деньги. Согласно изменениям, внесенным в закон «О национальной платежной системе», банки обязаны будут минимизировать свои затраты на возмещение убытков, построив надежную систему защиты от аферистов.
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