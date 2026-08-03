Заместитель Никиты Зезина рассказал о конфликте, после которого умер учёный

Катавшиеся по посевам гороха дети увязли в грязи. Они причинили ущерб на 130 тысяч рублей.Александр Шанин, заместитель директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) УрО РАН, впервые подробно рассказал о том, как всё начиналось — с покатушек на квадроциклах по опытным полям и попытки учёных защитить посевы.