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Царьград

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Заместитель Никиты Зезина рассказал о конфликте, после которого умер учёный

Заместитель Никиты Зезина рассказал о конфликте, после которого умер учёный

Катавшиеся по посевам гороха дети увязли в грязи. Они причинили ущерб на 130 тысяч рублей.Александр Шанин, заместитель директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) УрО РАН, впервые подробно рассказал о том, как всё начиналось — с покатушек на квадроциклах по опытным полям и попытки учёных защитить посевы.

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