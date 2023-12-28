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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вовченко сделал первый хет-трик в КХЛ – в матче с «Ак Барсом». «Металлург» победил 4:1

«Металлург» одержал победу над «Ак Барсом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:1. Нападающий магнитогорской команды Вовченко забил три гола – по одному в каждом из периодов.

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