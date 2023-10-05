В Петербурге и Ленобласти фиксируют дефицит цемента

В строительных магазинах Санкт-Петербурга и Ленинградской области фиксируется дефицит цемента. По мнению экспертов, данная ситуация связана с проблемами логистики и отсутствием долгосрочного планирования со стороны производителей.
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