В МИД прокомментировали ситуацию с Гуцул

Высказался по теме директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. По его словам, Москва для реагирования на историю с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул задействует все имеющиеся дипресурсы, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».