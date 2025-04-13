В МИД прокомментировали ситуацию с Гуцул

Высказался по теме директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. По его словам, Москва для реагирования на историю с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул задействует все имеющиеся дипресурсы, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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