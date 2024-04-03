Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Рус
    да я давно понял этого пидараса...."Не стоит играть ...
  • Михалыч
    Пока власть будет работать ради капиталистов ничего не изменится: только ЗАПРЕТ никогда не помогал, а только озлоблял..."Не стоит играть ...
  • Алекс Архипов
    Скорей бы..."Не стоит играть ...

Подлость Израиля обернётся "ядеркой"? Сатановский ответил однозначно

Подлость Израиля обернётся "ядеркой"? Сатановский ответил однозначно

Тель-Авив нанёс авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, в результате погибло два генерала и пять офицеров КСИР, а также пострадало 12 человек.

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Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
Страшилки очередные про третью мировую войну! Единственный шанс развязать третью мировую войну - это обмен стратегическими ядерными ударами между Россией и США. Даже обмен такими ударами между США и какой-то третьей страной не привет к полноценной ядерной мировой войне. При этом сами США первыми никогда на это не пойдут, так как они никогда не допустят ведения войны  на своей территории и нанесения им, так называемого, неприемлемого, для них, ущерба. При этом любой большой военный конфликт с участием США, будь то Ближний Восток или тот же Тайвань, на руку России, так это это гарантированно отвлечёт пиндосов от европейских дел, Украины и России, так как их влияние на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе для них важнее украинских и даже европейских дел. Одновременно с этим, такой конфликт развяжет руки России для решения вопросов своей безопасности в Европе, окончания Российско-украинского кризиса, а, может быть, и позволит выстроить новые отношения с Европой, которая сможет убедиться в реальной «защите» со стороны США. Так что пусть жиды кошмарить арабов сильнее, а те жёстче реагируют на это. Может быть действительно арабский мир, наконец, проснётся и даст серьезный ответ жидам, те побегут к пиндосам, которые не смогут оставить жидов одних, а дальше, все, как я сказал выше.)
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15 час.
Samarium
Пусть теперь Иран ДЕЛОМ докажет то, о чем заявляет.... иначе это опять-таки буде пустопорожнее бла... блааа..блааа которой мы уже столько услышали от разных деятелей за последние 2-3 года, что уже уши опухли....Вообще-то гораздо лучше сначала сделай, а потом говори об этом....
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15 час.
ВТ
Врам Тавризов
Надо запретить все интервью с Господином Сатаном Он вредит напрямую РФ и нашим понятиям обо всем
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15 час.

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