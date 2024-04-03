Подлость Израиля обернётся "ядеркой"? Сатановский ответил однозначно

АШ

Анатолий Шадрин

Страшилки очередные про третью мировую войну! Единственный шанс развязать третью мировую войну - это обмен стратегическими ядерными ударами между Россией и США. Даже обмен такими ударами между США и какой-то третьей страной не привет к полноценной ядерной мировой войне. При этом сами США первыми никогда на это не пойдут, так как они никогда не допустят ведения войны на своей территории и нанесения им, так называемого, неприемлемого, для них, ущерба. При этом любой большой военный конфликт с участием США, будь то Ближний Восток или тот же Тайвань, на руку России, так это это гарантированно отвлечёт пиндосов от европейских дел, Украины и России, так как их влияние на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе для них важнее украинских и даже европейских дел. Одновременно с этим, такой конфликт развяжет руки России для решения вопросов своей безопасности в Европе, окончания Российско-украинского кризиса, а, может быть, и позволит выстроить новые отношения с Европой, которая сможет убедиться в реальной «защите» со стороны США. Так что пусть жиды кошмарить арабов сильнее, а те жёстче реагируют на это. Может быть действительно арабский мир, наконец, проснётся и даст серьезный ответ жидам, те побегут к пиндосам, которые не смогут оставить жидов одних, а дальше, все, как я сказал выше.)