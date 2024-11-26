Автомобили «Москвич» появятся в такси на Кубе

Автомобили «Москвич» будут использоваться в такси на Кубе. Как сообщил столичный дептранс 25 ноября в своем Telegram-канале, соответствующий меморандум о намерениях подписали заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и министр транспорта Республики Куба Эдуардо Родригес Давила.