Астраханские таможенники перехватили партию контрафактных «яблочных» гаджетов

Незаконный груз общей стоимостью 12,5 миллионов рублей ехал из Казахстана под видом автозапчастей. Астраханские таможенники при поддержке межрегиональной пограничной службы УФСБ задержали на пункте «Караузек» грузовик с партией контрафактных товаров, на которых значились марки «ушедших» из России брендов.
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