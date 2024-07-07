Тренер Онопко заявил, что Россия вышла бы из группы на Евро-2024

Тренер "Ростова" Виктор Онопко в интервью "РБ Спорт" заявил, что сборная России смогла бы выйти из группы на проходящем в данный момент чемпионате Европы 2024 года в Германии, если бы принимала в нем участие.
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