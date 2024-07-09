НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лариса
    А мы любим масло из Тарноги и Грязовца!!!!Очень вкусное.Масло из Молочного тоже неплохое,хотя бы потому,что там готов...Росконтроль назва...
  • Людмила
    Сегодня пиво, завтра водка, а потом запишут в алкоголики.Ученые рассказали...
  • Сергей Козлов
    Да быстрей ласты завернешь и после 65 лет пенсию некому платить.Не пиши сдюк разную херню не пейте уважаемые пенсионерыУченые рассказали...
Началась добыча нефти в рамках проекта Kristin South

Началась добыча нефти в рамках проекта Kristin South Работы в Норвежском море стартовали 7 июля. Планируется, что это месторождение углеводородов будет приносить компании Equinor и ее партнерам 58 млн бнэ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх