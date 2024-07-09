Началась добыча нефти в рамках проекта Kristin South Работы в Норвежском море стартовали 7 июля. Планируется, что это месторождение углеводородов будет приносить компании Equinor и ее партнерам 58 млн бнэ.
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Началась добыча нефти в рамках проекта Kristin South Работы в Норвежском море стартовали 7 июля. Планируется, что это месторождение углеводородов будет приносить компании Equinor и ее партнерам 58 млн бнэ.
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