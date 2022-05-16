Рост тарифов «Платон» вызвал возмущение

Вчера мы были вирусологами, а сегодня мы все — дальнобойщики. И все рыдаем об их-нашей тяжёлой доле и трудной работе! Российские власти готовятся снова увеличить сборы с водителей дальнобойщиков в рамках действующей шесть лет системы «Платон».