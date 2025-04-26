США сократили 83% программ помощи Украине по кибербезопасности

Вашингтон аннулировал контракты и прекратил поставки оборудования для кибербезопасности на Украину. Поддержка, ранее предоставленная USAID и Агентством нацбезопасности, сокращается на 83%, чтобы оптимизировать расходы и соответствовать целям президента Трампа.
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