Какие девушки считались крутыми в 90-е?

Новая эпоха 1980-х-1990-х подарила совершенно новые образы крутых девчонок. Итак, кем же мечтали стать юные россиянки сомнительной эпохи перемен? Фотомодели и манекенщицы Понятное дело, многовато развелись их тогда.
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