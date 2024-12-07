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На руинах Страны Советов

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Какие девушки считались крутыми в 90-е?

Какие девушки считались крутыми в 90-е?

Новая эпоха 1980-х-1990-х подарила совершенно новые образы крутых девчонок. Итак, кем же мечтали стать юные россиянки сомнительной эпохи перемен? Фотомодели и манекенщицы Понятное дело, многовато развелись их тогда.

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