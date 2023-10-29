В Крыму планирует жить прямой потомок Екатерины II

О намерении Андрея Калагеорги, который является прямым потомком Екатерины Великой и Светлейшего князя Григория Потемкина, получить российское гражданство информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление вице-премьер крымского правительства Георгия Мурадова.
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