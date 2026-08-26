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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев: «Исинбаева обладает большим авторитетом на Западе. Этот фактор может помочь в снятии санкций с наших легкоатлетов»

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что авторитет Елены Исинбаевой может помочь в вопросе снятия санкций с российских спортсменов.

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