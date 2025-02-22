В Белом доме назвали ложью заявления о компетентности Байдена

Заявления журналистов о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии экс-президента США Джозефа Байдена, которого не видели со дня инаугурации Дональда Трампа, назвала ложью пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 21 февраля, выступая на консервативной конференции в столичном округе.