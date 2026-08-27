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РБК СТИЛЬ

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От Ле Корбюзье до Аалто: как модернисты придумали дом, в котором мы живем

От Ле Корбюзье до Аалто: как модернисты придумали дом, в котором мы живем

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Издательство masters совместно с девелопером MR Private выпустили серию коллекционных книг об архитектуре XX века авторства искусствоведа, историка архитектуры Ксении Малич.

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