От Ле Корбюзье до Аалто: как модернисты придумали дом, в котором мы живем

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Издательство masters совместно с девелопером MR Private выпустили серию коллекционных книг об архитектуре XX века авторства искусствоведа, историка архитектуры Ксении Малич.
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