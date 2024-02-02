Америке грозит небывалая эпидемия сифилиса

В Соединенных Штатах наблюдается тревожный рост случаев сифилиса. Агентство Bloomberg представило статистические данные, которые свидетельствуют о 17% увеличении числа заболевших в 2022 году, что в 7 раз превышает показатели двадцатилетней давности.
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