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Аргументы и Факты

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Садальский задал острый вопрос Крутому после отъезда композитора в США

Садальский задал острый вопрос Крутому после отъезда композитора в США

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина и «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова, прокомментировал ситуацию, связанную с заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом Российской Федерации, народным артистом Украины, продюсером и композитором Игорем Крутым.

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