БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Допрыгались. Операция ВСУ «прыжок через Днепр» — страшные подробности с той стороны

Допрыгались. Операция ВСУ «прыжок через Днепр» — страшные подробности с той стороны

Укро-морпехи ждут своего Пригожина, который поведет их на Киев Александр Ситников Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 60-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

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