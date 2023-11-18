Допрыгались. Операция ВСУ «прыжок через Днепр» — страшные подробности с той стороны

Укро-морпехи ждут своего Пригожина, который поведет их на Киев Александр Ситников Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 60-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».