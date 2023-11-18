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«Это только начало» – в Киеве обещают отомстить польским перевозчикам 

«Это только начало» – в Киеве обещают отомстить польским перевозчикам 

Украинские предприниматели не способны к честным отношениям, поэтому экономическая интеграция «незалежной» в ЕС будет сопровождаться постоянными скандалами вроде блокады польскими автомобильными перевозчиками границы с Украиной.

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Комментарии
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Лев Добрый
Не понятно, как мы с ними уживались столько веков, одному Богу только известно!👀😱😜👈
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