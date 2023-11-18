Украинские предприниматели не способны к честным отношениям, поэтому экономическая интеграция «незалежной» в ЕС будет сопровождаться постоянными скандалами вроде блокады польскими автомобильными перевозчиками границы с Украиной.
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