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12 приборов из советского прошлого, которые до сих пор вызывают тёплые воспоминания

12 приборов из советского прошлого, которые до сих пор вызывают тёплые воспоминания

Есть особая категория вещей, которые не просто выполняли свои функции, а становились частью повседневной жизни целых поколений.

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