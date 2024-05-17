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TAC: Зеленский никому не нужен, от него хотят избавиться на Украине и в мире

TAC: Зеленский никому не нужен, от него хотят избавиться на Украине и в мире

На Украине готовятся к смене власти, даже если это произойдет не совсем законным путем. Для того, чтобы перейти на новый уровень в конфликте – будь то эскалация или мир – Западу нужна более крупная личность, чем действующий президент.

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